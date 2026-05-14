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Llega la segunda Feria de Otoño en el anexo del Mercado San Miguel

Durante el viernes 15 y sábado 16 de mayo, de 9:00 a 21:30, vecinos y turistas podrán disfrutar de una nueva jornada de ofertas y promociones en Pasaje Miramar 433.

Salta Hoy

14 / 05 / 2026

 

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Con la llegada de las bajas temperaturas, el anexo del mercado San Miguel se prepara para recibir una nueva edición de la Feria de Otoño. La propuesta reunirá indumentaria, productos regionales, gastronomía, calzado y ofertas para toda la familia.

Por eso, la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) invita a participar de la segunda edición, que se realizará este viernes 15 y sábado 16 en el anexo ubicado en Pasaje Miramar 433 de 9 a 21:30.

La iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes que deseen recorrer los distintos puestos, disfrutar del movimiento, aprovechar promociones y descuentos en productos de temporada. 

Además, la feria tiene como objetivo fortalecer el trabajo de los puesteros y comerciantes locales.

 

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