Los hogares salteños enfrentarán subas de hasta el 40% en la energía eléctrica

Este incremento se debe a los ajustes en el precio de la energía dispuestos por el gobierno nacional.

En lo que va del año, el componente de abastecimiento subió un 30,26%, superando la inflación.

Los hogares con Subsidio Energético Focalizado y usuarios generales enfrentarán aumentos de entre el 33% y el 40%.

Además, se actualizaron tarifas específicas del sistema eléctrico.

El Ente Regulador también invitó a otros municipios a regularizar sus acuerdos con EDESA para mayor transparencia en las facturas.



