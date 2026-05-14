Los hogares salteños enfrentarán subas de hasta el 40% en la energía eléctrica
El Ente Regulador de Servicios Públicos anunció un aumento del 10,57% en las facturas eléctricas a partir de este mes.
Salta Hoy
14 / 05 / 2026
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Este incremento se debe a los ajustes en el precio de la energía dispuestos por el gobierno nacional.
En lo que va del año, el componente de abastecimiento subió un 30,26%, superando la inflación.
Los hogares con Subsidio Energético Focalizado y usuarios generales enfrentarán aumentos de entre el 33% y el 40%.
Además, se actualizaron tarifas específicas del sistema eléctrico.
El Ente Regulador también invitó a otros municipios a regularizar sus acuerdos con EDESA para mayor transparencia en las facturas.