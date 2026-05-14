Salta impulsa la exploración de uranio en los Valles Calchaquíes

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, se reunió con representantes de la CNEA y legisladores provinciales para discutir esta agenda.

Durante el encuentro, se presentaron antecedentes históricos y capacidades técnicas sobre recursos uraníferos en Salta.

Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la soberanía energética de Argentina.

También se subrayó la necesidad de generar empleo y oportunidades para las comunidades de los Valles Calchaquíes.