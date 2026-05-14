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Salta impulsa la exploración de uranio en los Valles Calchaquíes

La provincia de Salta está evaluando su potencial para explorar uranio junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El objetivo es estimular el desarrollo científico, tecnológico y energético en la provincia.

Salta Hoy

14 / 05 / 2026

 

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El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, se reunió con representantes de la CNEA y legisladores provinciales para discutir esta agenda. 

Durante el encuentro, se presentaron antecedentes históricos y capacidades técnicas sobre recursos uraníferos en Salta. 

Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la soberanía energética de Argentina.

También se subrayó la necesidad de generar empleo y oportunidades para las comunidades de los Valles Calchaquíes.

 

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