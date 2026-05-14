B° Ciudad del Milagro: Dos hombres fueron condenados a 8 años de prisión por homicidio

Dos sujetos habían ingresado a su domicilio con intenciones de comprarle drogas y se produjo una pelea.

Fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, donde falleció por shock hipovolémico.

Los acusados, Marcos Jesús Burgos y Lucas Ricardo Panique Benítez, fueron juzgados por homicidio simple.

En la audiencia del juicio abreviado, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín representó al Ministerio Público.

La jueza del distrito Centro, Gabriela Romero Nayar, los condenó a ocho años de prisión efectiva.

En el mismo fallo ordenó que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.