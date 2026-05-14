 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

B° Ciudad del Milagro: Dos hombres fueron condenados a 8 años de prisión por homicidio

El hecho ocurrió en julio de 2025, cuando un hombre de 43 años fue herido de gravedad con arma blanca en su casa, en la zona norte de la ciudad.

Salta Hoy

14 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Dos sujetos habían ingresado a su domicilio con intenciones de comprarle drogas y se produjo una pelea. 

Fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, donde falleció por shock hipovolémico.

Los acusados, Marcos Jesús Burgos y Lucas Ricardo Panique Benítez, fueron juzgados por homicidio simple. 

En la audiencia del juicio abreviado, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín representó al Ministerio Público. 

La jueza del distrito Centro, Gabriela Romero Nayar, los condenó a ocho años de prisión efectiva. 

En el mismo fallo ordenó que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO