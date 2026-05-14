“Museos en Frecuencia”: más de 70 actividades gratuitas en toda Salta
La propuesta, impulsada por la Red de Museos de Salta, por el Día Internacional de los Museos, invita a vivir experiencias artísticas, históricas y participativas con entrada libre y gratuita.
Salta Hoy
14 / 05 / 2026
VER GALERÍA
El subsecretario de Gestión Cultural, Leonardo Mercado, anunció que este domingo 17 se celebrará el Día Internacional de los Museos con una nueva edición de “Museos en Frecuencia”, una propuesta gratuita que reunirá a cerca de 40 espacios culturales con más de 70 actividades para toda la familia.