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Castillo negó la desaparición del PRO en Salta y aseguró que buscan una lista de unidad

El dirigente político Alberto Castillo sostuvo que el PRO atraviesa un proceso interno “muy dinámico” y aseguró que continúan las negociaciones para alcanzar una lista de unidad antes de la oficialización de candidaturas.

Salta Hoy

14 / 05 / 2026

 

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En ese marco, reconoció que la salida de la concejal Agustina Álvarez Eichele hacia La Libertad Avanza generó impacto, ya que era el único cargo electivo que conservaba el PRO en Salta.

Finalmente, Castillo aseguró que el objetivo es consolidar un PRO “fuerte e independiente” de cara a 2027. Sostuvo que el espacio todavía conserva representación y electorado, y señaló que las discusiones internas pasan por definir el posicionamiento político que tendrá el partido en los próximos años.

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