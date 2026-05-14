Castillo negó la desaparición del PRO en Salta y aseguró que buscan una lista de unidad

En ese marco, reconoció que la salida de la concejal Agustina Álvarez Eichele hacia La Libertad Avanza generó impacto, ya que era el único cargo electivo que conservaba el PRO en Salta.

Finalmente, Castillo aseguró que el objetivo es consolidar un PRO “fuerte e independiente” de cara a 2027. Sostuvo que el espacio todavía conserva representación y electorado, y señaló que las discusiones internas pasan por definir el posicionamiento político que tendrá el partido en los próximos años.