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Zigarán advirtió sobre la crisis en Bolivia y propuso debatir el cultivo de coca en Salta

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que Bolivia atraviesa una situación compleja con bloqueos, problemas institucionales y tensiones en la frontera, aunque señaló que el intercambio comercial en Bermejo continúa con relativa normalidad.

Salta Hoy

14 / 05 / 2026

 

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En ese marco, también se refirió a los problemas de abastecimiento y calidad de combustibles en Bolivia, situación que generó protestas y cortes de ruta.

Por otra parte, Zigarán planteó la posibilidad de estudiar el cultivo legal de hoja de coca en Salta. 

Sostuvo que existen condiciones geográficas similares a las de Bolivia y consideró que la provincia podría reducir el ingreso ilegal de hojas de coca y hasta desarrollar una producción regulada como actividad económica regional.


 

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