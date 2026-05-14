Zigarán advirtió sobre la crisis en Bolivia y propuso debatir el cultivo de coca en Salta

En ese marco, también se refirió a los problemas de abastecimiento y calidad de combustibles en Bolivia, situación que generó protestas y cortes de ruta.

Por otra parte, Zigarán planteó la posibilidad de estudiar el cultivo legal de hoja de coca en Salta.

Sostuvo que existen condiciones geográficas similares a las de Bolivia y consideró que la provincia podría reducir el ingreso ilegal de hojas de coca y hasta desarrollar una producción regulada como actividad económica regional.



