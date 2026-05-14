“Ya dudamos de la Justicia”: el dolor y la bronca de la familia del músico asesinado
Marisol Villagra, tía de Antonio Villagra, el músico de blues de 33 años que murió tras una brutal golpiza en Aguaray, llegó a Salta capital para apelar la decisión judicial que otorgó prisión domiciliaria a los dos imputados por el crimen.
Salta Hoy
14 / 05 / 2026
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Además, denunció irregularidades en el otorgamiento del beneficio y apuntó contra el juez de Tartagal que intervino en la causa.
Según indicó, anteriormente otro magistrado de Salta había rechazado la domiciliaria por considerar que aún faltan pruebas y que no existían garantías suficientes para concederla.