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Capacitan a médicos y agentes sanitarios para intervenir en casos de abuso sexual

La asesora de Incapaces N°7, Carina Quinteros, informó que junto a la asesora Mariana Laconi realizaron una capacitación destinada a equipos de salud de General Güemes y localidades vecinas sobre cómo actuar ante embarazos adolescentes producto de abuso sexual.

Salta Hoy

14 / 05 / 2026

 

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Durante la capacitación, Quinteros remarcó que cuando se detecta un embarazo producto de una situación de violencia sexual, el personal de salud debe realizar la denuncia correspondiente, aun cuando no exista una confirmación judicial previa.

Finalmente, advirtió que en el norte de Salta se registró un incremento de embarazos adolescentes en los últimos años y señaló que en algunas comunidades originarias continúan prácticas como el “chineo”, las cuales aclaró que constituyen delitos y deben ser denunciadas. También anticipó nuevas capacitaciones en Orán, Tartagal y la capital salteña.

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