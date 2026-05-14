Una camioneta embistió a otra en avenida Paraguay y se incendió

Una camioneta Ecosport blanca esperaba el semáforo cuando fue impactada por detrás por otra camioneta Ecosport negra.

El conductor de este último vehículo dio positivo al test de alcoholemia, que arrojó 2,07 gramos de alcohol en sangre.

Los Bomberos y la Policía llegaron rápidamente para apagar el incendio y ayudar a los involucrados.

Una ambulancia del Samec trasladó a la mujer mayor de edad al Hospital San Bernardo con el diagnóstico de traumatismo y lesiones que no revisten gravedad.

Se registraron demoras de más de media hora en avenida Paraguay en la circulación hacia el sur.

Hubo desvíos de colectivos

Tras el fuerte siniestro vial ocurrido esta mañana en avenida Paraguay en la rotonda de Villa Palacios, se implementaron desvíos en distintas líneas de colectivos debido al operativo policial y a las pericias accidentológicas que se realizan en la zona.

Desde SAETA informaron que las unidades modificaron momentáneamente sus recorridos tanto en sentido al centro como hacia la zona sur de la ciudad.

Las líneas con sentido al centro están desviando por avenida Tavella, avenida Líbano y avenida Chile, para luego retomar su recorrido habitual.

En tanto, las líneas con sentido al sur circulan por avenida Paraguay, avenida Alfredo Palacios y avenida Ragone, reincorporándose posteriormente a su trayecto normal.