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Cerca de 2 mil salteños no podrán viajar a ver el mundial en Estados Unidos

Son deudores alimentarios que forman parte del grupo de 34 mil argentinos, según la cifra oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

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La cifra de los deudores se amplió en las últimas jornadas, cabe recordar que ya no tenían permitido su ingreso a los estadios de fútbol nacionales.  

El listado ya fue enviado al gobierno de los Estados Unidos por parte del argentino, según lo publicado en el Boletín Oficial en la jornada de hoy.  

 


 

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