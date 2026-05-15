 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Violencia de género en internet: “Los virtual es real, tiene nombre y apellido”

Lo dijo esta mañana Ana Pérez Declerq, miembro del Observatorio de Violencia con las Mujeres al hacer referencia al caso del sujeto detenido por difundir fotografías modificadas con Inteligencia Artificial de al menos 11 mujeres.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El sujeto creó imágenes pornográficas con los rostros de mujeres de diversos ámbitos.

“Con esto queremos decir que la Universidad Nacional de Salta no tolera estas actitudes”, y que siempre vamos a estar al lado de las estudiantes, docentes y trabajadoras ante cualquier denuncia”.

Por otro lado, Pérez Declerq hizo referencia al proyecto que convierte a los salarios en el Observatorio contra la Violencia y el Comité de la Tortura en sueldos ad honórnem.

“Esto limita por ejemplo a las personas de escasos recursos que quieran  formar parte de estos dos estamentos”, manifestó 

Finalmente contradijo los dichos del presidente Javier Milei sobre la caída de los nacimientos como supuesta consecuencia de la ley de irrupción del embarazo.

“Es una tendencia a nivel mundial”, manifestó Pérez Declerq.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO