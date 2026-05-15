Violencia de género en internet: “Los virtual es real, tiene nombre y apellido”

El sujeto creó imágenes pornográficas con los rostros de mujeres de diversos ámbitos.

“Con esto queremos decir que la Universidad Nacional de Salta no tolera estas actitudes”, y que siempre vamos a estar al lado de las estudiantes, docentes y trabajadoras ante cualquier denuncia”.

Por otro lado, Pérez Declerq hizo referencia al proyecto que convierte a los salarios en el Observatorio contra la Violencia y el Comité de la Tortura en sueldos ad honórnem.

“Esto limita por ejemplo a las personas de escasos recursos que quieran formar parte de estos dos estamentos”, manifestó

Finalmente contradijo los dichos del presidente Javier Milei sobre la caída de los nacimientos como supuesta consecuencia de la ley de irrupción del embarazo.

“Es una tendencia a nivel mundial”, manifestó Pérez Declerq.