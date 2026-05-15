Cuidado con las estafas en medio de la fiebre de las figuritas del Mundial

Los locales se preparan con vidrieras decoradas y cuentan los días para el Mundial de Fútbol que dará inicio en 27 días.

Los aficionados buscan figuritas virtuales y PDFs para imprimir.

Sin embargo, algunos enlaces pueden ser peligrosos y robar información.

Los expertos advierten sobre el riesgo de troyanos que infectan computadoras.

Es importante tener cuidado al descargar archivos y no proporcionar datos personales.