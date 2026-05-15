Cuidado con las estafas en medio de la fiebre de las figuritas del Mundial
La alerta surge por riesgos informáticos en las descargas.
Salta Hoy
15 / 05 / 2026
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Los locales se preparan con vidrieras decoradas y cuentan los días para el Mundial de Fútbol que dará inicio en 27 días.
Los aficionados buscan figuritas virtuales y PDFs para imprimir.
Sin embargo, algunos enlaces pueden ser peligrosos y robar información.
Los expertos advierten sobre el riesgo de troyanos que infectan computadoras.
Es importante tener cuidado al descargar archivos y no proporcionar datos personales.