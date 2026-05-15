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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Cuidado con las estafas en medio de la fiebre de las figuritas del Mundial

La alerta surge por riesgos informáticos en las descargas.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

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Los locales se preparan con vidrieras decoradas y cuentan los días para el Mundial de Fútbol que dará inicio en 27 días. 

Los aficionados buscan figuritas virtuales y PDFs para imprimir. 

Sin embargo, algunos enlaces pueden ser peligrosos y robar información. 

Los expertos advierten sobre el riesgo de troyanos que infectan computadoras. 

Es importante tener cuidado al descargar archivos y no proporcionar datos personales.

 

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