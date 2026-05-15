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Tragedia en el departamento Anta: Una abuela murió tras caer de una motocicleta

La mujer de 64 años falleció en un accidente ocurrido este jueves a las 18:00 en la ruta provincial 30, kilómetro 8, en el acceso a Piquete Cabado.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

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La víctima tenía residencia en esa localidad y viajaba en una motocicleta conducida por su nieta, de 20 años. 

La conductora de la moto 110 centímetros cúbicos hizo una mala maniobra, perdió el control y ambas cayeron al pavimento. 

La abuela falleció en el lugar debido a las graves heridas. 

En mayo, se registraron cuatro muertes por accidentes de tránsito en la provincia, sumando un total de 45 desde enero.

 

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