Tragedia en el departamento Anta: Una abuela murió tras caer de una motocicleta
La mujer de 64 años falleció en un accidente ocurrido este jueves a las 18:00 en la ruta provincial 30, kilómetro 8, en el acceso a Piquete Cabado.
Salta Hoy
15 / 05 / 2026
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La víctima tenía residencia en esa localidad y viajaba en una motocicleta conducida por su nieta, de 20 años.
La conductora de la moto 110 centímetros cúbicos hizo una mala maniobra, perdió el control y ambas cayeron al pavimento.
La abuela falleció en el lugar debido a las graves heridas.
En mayo, se registraron cuatro muertes por accidentes de tránsito en la provincia, sumando un total de 45 desde enero.