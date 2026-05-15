Tragedia en el departamento Anta: Una abuela murió tras caer de una motocicleta

La víctima tenía residencia en esa localidad y viajaba en una motocicleta conducida por su nieta, de 20 años.

La conductora de la moto 110 centímetros cúbicos hizo una mala maniobra, perdió el control y ambas cayeron al pavimento.

La abuela falleció en el lugar debido a las graves heridas.

En mayo, se registraron cuatro muertes por accidentes de tránsito en la provincia, sumando un total de 45 desde enero.