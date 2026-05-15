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Julio PIzetti y campañas políticas: “Un like a un político no es igual un voto”

“Comunicación política y era digital: Encender la campaña” es el último libro del consultor político Julio Pizetti presentado esta mañana en los estudios de Radio Salta.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

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Pizetti, ex presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) habló sobre los cambios que se dieron en las campañas políticas en los últimos 10 años. 

Uno de los puntos más importantes es el cambio que se registró con la irrupción de los algoritmos que “nos engañan y nos aísla del mundo”, manifestó. 

El especialista dijo que, con el correr de los años,  el voto se convirtió en una elección cada vez “más emocional y menos racional”.

 

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