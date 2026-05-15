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Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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José Andrada, el niño de Embarcación, fue invitado por la CONMEBOL al Mundial 2026

La noticia fue confirmada por el presidente de la entidad Alejandro Domínguez. Todos los gastos del viaje están cubiertos, incluyendo pasajes y alojamiento.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

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José, actualmente de 15 años, se hizo famoso durante el Mundial de Qatar 2022 por su carisma y amor por la Selección Argentina. 

Su historia inspiró a muchas personas en todo el mundo y ahora tendrá la oportunidad de vivir un sueño en el próximo mundial de fútbol.

José (con Delia Aguilar) cuando visitó los estudios de Radio Salta el 6 de abril de 2023

 

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