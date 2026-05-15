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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Salteña denunció haber sido drogada en un boliche

Una joven relató en redes sociales el dramático episodio que, según denunció, vivió dentro de un boliche de la ciudad en 2022.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

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A través de un video, contó que había salido con amigos para ver a un artista, pero a menos de media hora de haber ingresado comenzó a sentirse mal, perdió sensibilidad en el cuerpo y no podía moverse ni hablar, aunque permanecía consciente.

Según su testimonio, fue llevada a la enfermería del lugar, donde aseguró que no había personal médico capacitado ni elementos adecuados para asistir emergencias.

La joven también afirmó que otras dos personas de su grupo habrían presentado síntomas similares esa misma noche.

 

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