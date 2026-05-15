Crimen de las turistas francesas: Intentaron extraer ADN a la esposa de Vera

El intento de extracción se registró esta mañana en el sector del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la Ciudad Judicial, donde se vivieron momentos de mucha tensión, por los gritos de la mujer de Vera y los empujones de los presentes.

“Lo que se quiere hacer con esto es ensuciarnos a todos“, gritaba la mujer a viva voz mientras reclamaba la presencia de los peritos de parte.

La medida se origina en una orden judicial que busca la comparación o el cotejo con el ADN femenino hallado en los cadáveres de las francesas.

A su turno, el abogado José Vargas, representante legal de Beatriz Yapura, aseguró que la extracción de muestras de ADN prevista para hoy no pudo concretarse y cuestionó el procedimiento impulsado por la Fiscalía.

La audiencia estaba prevista para avanzar con la toma de muestras biológicas a Yapura, en el marco de la investigación vinculada al crimen de las turistas francesas en Salta. Sin embargo, el procedimiento no se concretó y quedó asentado en un acta.