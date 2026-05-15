Dapena: “La economía argentina está creciendo por sectores”
El economista Lucas Dapena, dijo esta mañana por Radio Salta que el crecimiento no llega a todos por igual y que las mejoras aún no se ven en sectores como la construcción, el comercio y la industria.
Salta Hoy
15 / 05 / 2026
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Dapena es doctor en ciencias económicas y economista del IREAL de la Fundación Mediterránea. y en el diálogo con Radio Salta volvió a reflexionar sobre la necesidad de la reforma impositiva.
Manifestó en otro punto que la inflación bajó en relación al mes anterior pero “que aún hay que darle tiempo a la economía nacional”.
Dapena recordó que la inflación es el peor de los impuestos porque afecta los sectores más vulnerables.