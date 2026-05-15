Dapena: “La economía argentina está creciendo por sectores”

Dapena es doctor en ciencias económicas y economista del IREAL de la Fundación Mediterránea. y en el diálogo con Radio Salta volvió a reflexionar sobre la necesidad de la reforma impositiva.

Manifestó en otro punto que la inflación bajó en relación al mes anterior pero “que aún hay que darle tiempo a la economía nacional”.

Dapena recordó que la inflación es el peor de los impuestos porque afecta los sectores más vulnerables.