 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Dapena: “La economía argentina está creciendo por sectores”

El economista Lucas Dapena, dijo esta mañana por Radio Salta que el crecimiento no llega a todos por igual y que las mejoras aún no se ven en sectores como la construcción, el comercio y la industria.

Salta Hoy

15 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Dapena es doctor en ciencias  económicas y economista del IREAL de la Fundación Mediterránea. y en el diálogo con Radio Salta volvió a reflexionar sobre la necesidad de la reforma impositiva.

Manifestó en otro punto que la inflación bajó en relación al mes anterior pero “que aún hay que darle tiempo a la economía nacional”.

Dapena recordó que la inflación es el peor de los impuestos porque afecta los sectores más vulnerables.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO