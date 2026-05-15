Aguas del Norte no atiende hoy en oficinas por el Día del Trabajador Sanitarista
La empresa informó que este viernes sus oficinas comerciales permanecerán cerradas en toda la provincia. Los usuarios podrán realizar consultas y reclamos a través de los canales oficiales.
Salta Hoy
15 / 05 / 2026
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Los contactos habilitados son el 0800 8888 2482 para llamadas telefónicas y el número 3875 83 83 87 para mensajes.
Cabe mencionar que la fecha recuerda la colocación de la piedra fundamental de la primera Planta Purificadora en Recoleta (Buenos Aires) en el año 1874.