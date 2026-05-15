Crecen los contagios de Chikungunya con 113 internaciones y el aumento en neonatos
El Ministerio de Salud Pública actualizó los datos sobre la vigilancia de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Se registran 1.886 casos confirmados y 79 probables en lo que va del año.
Salta Hoy
15 / 05 / 2026
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San Martín es el departamento más afectado, con 1.130 casos, seguido de Orán con 532.
En total, 113 pacientes requirieron internación debido a la infección.
Además, se informaron 46 casos en mujeres embarazadas y un aumento en los casos neonatales.
La mayor prevalencia de la enfermedad se observa en adultos de 45 a 65 años, con un 18,8%.