Crecen los contagios de Chikungunya con 113 internaciones y el aumento en neonatos

San Martín es el departamento más afectado, con 1.130 casos, seguido de Orán con 532.

En total, 113 pacientes requirieron internación debido a la infección.

Además, se informaron 46 casos en mujeres embarazadas y un aumento en los casos neonatales.

La mayor prevalencia de la enfermedad se observa en adultos de 45 a 65 años, con un 18,8%.