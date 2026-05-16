Alarma en el turismo de Salta por cambios en la Carta Municipal

El sector turístico de Salta encendió señales de preocupación tras la aprobación de modificaciones en la Carta Orgánica Municipal que redefinen el rol del Estado en una de las actividades económicas más importantes de la provincia.

La reforma, impulsada y aprobada por la Convención Municipal con mayoría de representantes de La Libertad Avanza, limita la intervención del municipio en materia turística y deja el desarrollo de la actividad principalmente en manos del sector privado.

El eje de la polémica es la nueva redacción del artículo 91, que establece que la Municipalidad “actuará de manera complementaria evitando sustituir la inversión y actividad privadas, salvo en casos excepcionales debidamente fundados”. Para empresarios y referentes del sector, el cambio implica una reducción significativa de la capacidad estatal para promover, organizar y sostener políticas turísticas estratégicas.

La modificación sostiene que el municipio deberá reconocer “al sector privado como motor principal del desarrollo turístico”, promoviendo la libre iniciativa y reduciendo cargas administrativas. También habilita la posibilidad de establecer incentivos y beneficios fiscales, aunque bajo una lógica de intervención mínima.

Preocupación en el sector

Las repercusiones no tardaron en aparecer entre cámaras y asociaciones vinculadas al turismo. La presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), Lía Rivella, expresó una fuerte inquietud por el impacto que podría tener la reforma.

“Estoy sumamente preocupada por la nueva redacción del artículo 91, que deja al municipio en un rol meramente complementario. El turismo depende de infraestructura, promoción, ordenamiento de espacios públicos, seguridad y control de la informalidad. Si el municipio no puede actuar de manera preventiva, el daño lo pagan el turista y el operador formal que invierte y genera empleo local”, advirtió.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, quien cuestionó la falta de participación del sector privado en el debate previo a la aprobación del texto.

“Nos preocupa la ausencia del sector privado en la discusión de esta modificación. Reducir la intervención estatal solo al esfuerzo privado desconoce los fundamentos básicos del sector. Estamos abiertos al diálogo y dispuestos a aportar nuestra visión cuando se nos convoque”, señaló.

Un sector clave para la economía salteña

La discusión adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el peso del turismo dentro de la economía provincial. Según datos del sector, alrededor de 55 mil familias dependen directa o indirectamente de la actividad turística en Salta.

Por eso, empresarios y operadores advierten que una menor participación del municipio podría afectar áreas sensibles como la promoción de destinos, la organización de eventos, el mantenimiento del espacio público y el acompañamiento a emprendimientos locales, elementos considerados fundamentales para sostener la competitividad de Salta frente a otros destinos turísticos del país.

Tras la aprobación en la Convención Municipal, ahora las expectativas están puestas en el tratamiento legislativo posterior, donde distintos sectores esperan abrir nuevamente el debate y buscar modificaciones que permitan equilibrar el rol del Estado y la iniciativa privada en una actividad considerada estratégica para la provincia.

