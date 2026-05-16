La Cámara Nacional Electoral decidió intervenir judicialmente al PJ salteño

La Cámara Nacional Electoral resolvió intervenir judicialmente el Partido Justicialista Distrito Salta y designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, en una decisión que busca poner fin a más de un año de crisis interna y “prolongada parálisis institucional” dentro del espacio político.

El fallo dispone que Gambetta tendrá la tarea de conducir el proceso de normalización partidaria y garantizar la realización de elecciones internas transparentes para definir nuevas autoridades en el PJ salteño.

La medida judicial llega luego de una extensa intervención partidaria impulsada desde el PJ nacional. El proceso había comenzado el 24 de febrero de 2025 y posteriormente fue ratificado por el Congreso Nacional Justicialista el 20 de mayo del mismo año. En ese momento, la conducción nacional encabezada por Cristina Fernández de Kirchner había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.

Con el correr de los meses, la conducción del distrito fue modificándose. El pasado 20 de febrero fueron nombrados los referentes locales Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes finalmente convocaron a elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, una fecha que la Justicia consideró excesivamente tardía.

Cuestionamientos a la intervención partidaria

En su resolución, la Cámara Nacional Electoral cuestionó con dureza el funcionamiento de la intervención dispuesta por el PJ nacional y advirtió que durante ese período no se registraron “actos concretos ni convocatorias verificables” orientados a normalizar el partido.

Según el tribunal, la situación derivó en un “vaciamiento institucional” que terminó afectando directamente los derechos políticos de los afiliados salteños.

El fallo remarca además que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 debe ser una herramienta excepcional para resolver situaciones puntuales, como acefalías o incumplimientos electorales. Sin embargo, en el caso del PJ salteño, los jueces entendieron que el mecanismo se convirtió en una práctica “abusiva” y sin resultados efectivos.

Para la Cámara, la extensión indefinida de la intervención terminó comprometiendo tanto la autonomía distrital como la vida democrática interna del partido.

Elecciones y control judicial

Uno de los puntos centrales del fallo es la decisión de colocar el proceso bajo supervisión judicial directa. El interventor José Luis Napoleón Gambetta deberá presentar informes quincenales sobre las acciones realizadas y mantener comunicación permanente con el Juzgado Federal con competencia electoral en Salta.

Además, tendrá la obligación de establecer un cronograma claro y verificable para garantizar la realización de elecciones internas y la normalización institucional del PJ salteño.

La resolución judicial sostiene que la convocatoria fijada para octubre de 2026 carecía de garantías suficientes respecto de su concreción y que, frente a ese escenario, la intervención judicial era la única vía posible para restablecer el funcionamiento democrático del partido.