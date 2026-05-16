“Operación Cascote Blanco”: usaban camiones con áridos para llevar cocaína

Una investigación federal permitió desarticular una organización criminal que trasladaba droga desde el norte del país hacia Córdoba utilizando camiones cargados con áridos y cascotes para ocultar los cargamentos de cocaína. El operativo, denominado “Cascote Blanco”, terminó con el secuestro de más de 157 kilos de droga, armas, dinero en efectivo y varios detenidos.

La causa es encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y contó con la intervención de la Policía Federal Argentina. Según trascendió, la investigación comenzó tras el testimonio de un arrepentido que reveló cómo operaba la banda y de qué manera utilizaban camiones con piedras y materiales pesados para esconder los ladrillos de cocaína en compartimientos ocultos.

Los investigadores lograron detectar un nuevo traslado que había partido desde San Ramón de la Nueva Orán con destino a la provincia de Córdoba. A partir de tareas de inteligencia y escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia, los efectivos montaron un operativo sobre la ruta nacional 34, en cercanías de Pichanal.

Allí interceptaron primero una camioneta que actuaba como “puntero”, encargada de alertar sobre posibles controles policiales, y luego detuvieron el camión sospechoso. Durante la inspección, los federales descubrieron un compartimiento oculto en la batea donde se encontraban los panes de cocaína, identificados con la marca del “Delfín”.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el chofer del camión tiene domicilio en Yuto, localidad donde posteriormente se realizaron varios allanamientos simultáneos.

Allanamientos, armas y más droga

Tras el procedimiento principal, la jueza ordenó operativos en distintos domicilios de Yuto, ubicados sobre calles Rivadavia, San Juan, Mariano Moreno y barrio Jardín. En esos allanamientos se secuestraron 73 panes de marihuana, cogollos de cannabis, plantas de marihuana, armas de fuego de distintos calibres, municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares y grandes sumas de dinero en pesos y dólares.

Además, una mujer fue detenida por su presunta vinculación directa con uno de los conductores investigados.

La causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal N°1 de San Isidro por infracción a la Ley 23.737, mientras los investigadores intentan determinar el alcance total de la organización criminal y la posible participación de otras personas en localidades salteñas, especialmente en la zona de Orán.