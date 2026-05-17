Casi 12 años después, Juventud vuelve a jugar con su gente en el Fray Honorato Pistoia

Centro Juventud Antoniana volverá a vivir una jornada cargada de emoción este domingo cuando reciba, desde las 15.30, a Boca Unidos por la novena fecha del Torneo Federal A. Pero más allá de lo futbolístico, el encuentro tendrá un significado especial para los hinchas antonianos: el regreso oficial del equipo a su histórico estadio de Lerma y San Luis con público después de largos años de espera.

El renovado estadio Fray Honorato Pistoia volverá a abrir sus puertas para un partido del Federal A y el clima en la previa ya se vive con entusiasmo entre socios e hinchas, que durante las últimas semanas trabajaron intensamente para poner en condiciones el “Santuario”.

Aunque Juventud disputó allí su último encuentro oficial el 24 de noviembre de 2021, en el empate 1 a 1 frente a Deportivo YPF por el Torneo Regional Amateur, el último antecedente en el Federal A fue mucho antes: el 29 de abril de 2017, en la derrota 1 a 0 ante Sportivo Patria de Formosa, aunque ese encuentro se jugó a puertas cerradas.

Para encontrar el último partido del santo en la tercera categoría del fútbol argentino con presencia de público hay que remontarse al 11 de octubre de 2014, cuando cayó 1 a 0 frente a Central Córdoba.

Un regreso cargado de identidad antoniana

En la previa del esperado regreso, un grupo de hinchas y socios colaboró con distintas tareas de refacción y embellecimiento del estadio. Pintaron tribunas, reacondicionaron sectores del predio y realizaron un mural en homenaje al Fray Honorato Pistoia, figura histórica e inseparable de la identidad antoniana.

“Terminamos el mural impulsado por ‘Todos x Juventud e Historia CJA’ en homenaje a Fray Honorato Pistoia, en el centenario de su natalicio”, publicaron los simpatizantes en redes sociales. “Una obra cargada de identidad antoniana, memoria y reconocimiento para quien dejó una huella imborrable en la historia del club”.

Además, antes del partido de este domingo, el mural será bendecido por el guardián del Convento San Francisco, Fray César Sosa, en un acto previsto para las 15.