Milei revivió su batalla contra el “wokismo” y apuntó contra sus críticos

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica en redes sociales al reactivar su discurso contra la cultura “woke” y lanzar duras críticas hacia quienes cuestionan su visión política y geopolítica.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario retomó uno de los ejes discursivos que viene profundizando desde el inicio de su gestión y aseguró que el “desastre” del progresismo cultural ya comienza a evidenciarse a nivel global.

El detonante de la nueva intervención presidencial fue un mensaje publicado por un emprendedor francés vinculado al sector tecnológico, quien cuestionó públicamente el impacto internacional de la llamada “Teoría Francesa”, corriente intelectual a la que responsabilizó de haber impulsado “la peor de las ideologías”.

Milei citó esa publicación y aprovechó para enviar un mensaje directo a sus detractores. “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron”, escribió el jefe de Estado.

En la misma línea, cerró el mensaje con una frase que volvió a alimentar el debate político en redes: “Pensar que alguien dijo ‘Occidente está en peligro’ y lo trataron de loco...”.

Un discurso que Milei sostiene en foros internacionales

La postura del Presidente no es nueva y forma parte de una línea discursiva que viene consolidando tanto en Argentina como en escenarios internacionales.

A comienzos de 2025, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei ya había cuestionado duramente a la ideología woke, a la que definió como “un cáncer que hay que extirpar”.

En aquella intervención, el mandatario apuntó especialmente contra el feminismo radical, las políticas de género y lo que considera expresiones del colectivismo económico y cultural.