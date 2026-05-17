Independiente denunció tres casos de grooming en sus divisiones juveniles

Club Atlético Independiente presentó una denuncia penal tras detectar tres casos de grooming que involucran a menores de sus divisiones infanto-juveniles. La institución activó el protocolo interno luego de que el padre de uno de los chicos alertara al entrenador de la categoría sobre la situación.

A través de un comunicado oficial, el club informó que, tras la denuncia inicial, las autoridades recibieron inmediatamente a la familia en la sede social junto a integrantes de las áreas correspondientes, brindando asistencia y contención para resguardar la salud psicofísica del menor.

Además, Independiente señaló que se notificó a todas las áreas de la institución para reforzar las tareas de prevención y seguimiento de este tipo de hechos. En ese marco, el equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó otros dos casos con características similares, que también fueron puestos en conocimiento de las autoridades del club.

Frente a este escenario, la entidad de Avellaneda convocó a Grooming Argentina, cuyos especialistas participaron de encuentros en el predio de Villa Domínico para coordinar charlas informativas y preventivas orientadas a concientizar sobre los riesgos de este delito.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía N.º 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar las pruebas reunidas hasta el momento.

Asimismo, quedó acordado que el próximo lunes 18 de mayo regresarán a la sede judicial para ampliar la presentación y aportar nueva información vinculada a la causa.