Otro choque de motos en Salta: uno de los conductores estaba alcoholizado

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Uno de los conductores fue trasladado al hospital San Bernardo con politraumatismo.

Los dos motociclistas se sometieron a un test de alcoholemia.

El conductor que causó el impacto lateral dio positivo con 1,98 gramos de alcohol en sangre.

Su licencia de conducir fue secuestrada y recibió la multa correspondiente.

Cabe mencionar que el conductor ebrio resultó ileso tras el accidente.