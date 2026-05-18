Otro choque de motos en Salta: uno de los conductores estaba alcoholizado
Esta mañana a las 6:00 se produjo una colisión entre dos motocicletas en la intersección de Acevedo e Hipólito Yrigoyen.
Salta Hoy
18 / 05 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Uno de los conductores fue trasladado al hospital San Bernardo con politraumatismo.
Los dos motociclistas se sometieron a un test de alcoholemia.
El conductor que causó el impacto lateral dio positivo con 1,98 gramos de alcohol en sangre.
Su licencia de conducir fue secuestrada y recibió la multa correspondiente.
Cabe mencionar que el conductor ebrio resultó ileso tras el accidente.