Caso turistas francesas: Investigan el escandaloso intento de extracción de ADN

El hecho se registró frente a la presencia de los abogados defensores de la esposa de Vera.

Finalmente la extracción fue suspendida hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que la justicia ordenó la extracción de ésta y varias muestras para compararlas con el ADN femenino hallado en el cadáver de Cassandre Bouvier.

La justicia anticipó una amplia investigación sobre la situación vivida el viernes pasado en instalaciones del CIF en Ciudad Judicial.



