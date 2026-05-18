Violencia en El Potrero y Colonia Santa Rosa: dos homicidios en el fin de semana

[Foto hospital de Metán]

El sábado al mediodía, un hombre fue atacado en El Potrero mientras compartía bebidas alcohólicas.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al hospital de Metán, donde falleció.

El agresor fue detenido por la policía.

Al día siguiente, el domingo en Colonia Santa Rosa, un hombre ingresó al hospital con una herida de arma blanca en el cuello, pero poco después también murió.

El responsable, también mayor de edad, se entregó en una dependencia policial y se espera para las próximas horas las imputaciones correspondientes.