Los sábados las escuelas abren sus puertas para enseñar y promocionar la convivencia

Durante el ciclo 2026, los participantes podrán acceder a talleres deportivos, artísticos, recreativos, de ajedrez, radio y acompañamiento escolar, articulando prácticas de la convivencia escolar en el marco del Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela.

Estas iniciativas fortalecen la labor educativa y consolidan los espacios socioeducativos como entornos que promueven la inclusión, la participación y el aprendizaje activo, acompañando a niños y jóvenes de la provincia.

Al respecto, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, dijo que este año, el programa de escuelas abiertas se centra en la prevención de la violencia, ofreciendo a los jóvenes un espacio seguro para canalizar su energía a través del deporte, el arte y el apoyo escolar en más de 50 municipios.

La iniciativa busca abordar diversas formas de violencia que afectan a los estudiantes, como el bullying y el grooming, proporcionando un entorno positivo y contenedor los sábados en establecimientos educativos seleccionados.