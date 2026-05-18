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Los sábados las escuelas abren sus puertas para enseñar y promocionar la convivencia

El programa escuelas abiertas, vigente desde 2004 e institucionalizado por la Ley Provincial Nº 8.172, ofrece un espacio integral para niños y adolescentes de 3 a 18 años en 50 sedes escolares distribuidas en 20 departamentos, incluyendo Capital, Anta, Cafayate, Orán, Rivadavia, Iruya y Los Andes.

Salta Hoy

18 / 05 / 2026

 

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Durante el ciclo 2026, los participantes podrán acceder a talleres deportivos, artísticos, recreativos, de ajedrez, radio y acompañamiento escolar, articulando prácticas de la convivencia escolar en el marco del Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela.

Estas iniciativas fortalecen la labor educativa y consolidan los espacios socioeducativos como entornos que promueven la inclusión, la participación y el aprendizaje activo, acompañando a niños y jóvenes de la provincia.

Al respecto, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, dijo que este año, el programa de escuelas abiertas se centra en la prevención de la violencia, ofreciendo a los jóvenes un espacio seguro para canalizar su energía a través del deporte, el arte y el apoyo escolar en más de 50 municipios.

La iniciativa busca abordar diversas formas de violencia que afectan a los estudiantes, como el bullying y el grooming, proporcionando un entorno positivo y contenedor los sábados en establecimientos educativos seleccionados.

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