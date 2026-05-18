Boleto estudiantil en la UNSa: 2 mil estudiantes podrían perder el pase libre

Cabe recordar que la Justicia falló a favor de Saeta y ahora se aplicarán las restricciones al Pase Libre.

Tendrán que aprobar, como mínimo, dos materias en los últimos doce meses y no superar los ocho años de trayectoria académica.

Mariana Tapia, subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNSa habló esta mañana con Radio Salta sobre la reunión que mantuvieron con representantes de Saeta y AMT.

Sin embargo, unos 2.500 estudiantes no cumplen con la exigencia mínima y podrían perder el beneficio de colectivo gratuito.

“Ellos podrían recurrir a un recurso de excepcionalidad para no perder el beneficio otorgado por Saeta”, remarcó Tapia.

Recordó que son 10 mil los alumnos de la UNSa que cuentan con el pase libre y mencionó que hay un total de 3500 personas que cuentan con una materia probada por año.

Comentó que se avanzó en el diálogo con Saeta y la AMT sobre la situación de los alumnos tesistas quienes se encuentran en la etapa final de sus carreras.

“Ellos no están cursando nada, pero hacen trabajos finales y podrían tener la cobertura de transporte”, expresó.