Salta lanzó su Plan de Desarrollo Estratégico 2050

Durante la apertura, Sáenz destacó la importancia de pensar en el futuro de la provincia.

El plan se basa en el diálogo y el consenso para ser una política de Estado. Además, se enfocará en pilares como la minería sostenible y la economía del conocimiento.

La jornada se desarrolla durante toda la jornada en el Centro de Convenciones de Limache y tiene como eje central la elaboración de consensos sobre los principales desafíos económicos, sociales, culturales, ambientales y productivos de Salta en las próximas décadas.

Hugo González , presidente del Consejo Económico y Social de Salta, habló de la utopía de soñar con una Salta en el 2050.