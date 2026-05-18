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Salta lanzó su Plan de Desarrollo Estratégico 2050

Estuvo a cargo del gobernador Sáenz y el presidente del Consejo Económico y Social, Hugo González. La iniciativa, llamada “Salta 2050: Diálogos para construir el futuro”, busca la participación de todos los sectores de la sociedad.

Salta Hoy

18 / 05 / 2026

 

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Durante la apertura, Sáenz destacó la importancia de pensar en el futuro de la provincia. 

El plan se basa en el diálogo y el consenso para ser una política de Estado. Además, se enfocará en pilares como la minería sostenible y la economía del conocimiento. 

La jornada se desarrolla durante toda la jornada en el Centro de Convenciones de Limache y tiene como eje central la elaboración de consensos sobre los principales desafíos económicos, sociales, culturales, ambientales y productivos de Salta en las próximas décadas.

Hugo González , presidente del Consejo Económico y Social de Salta, habló de la utopía de soñar con una Salta en el 2050.

 

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