Salta lanzó su Plan de Desarrollo Estratégico 2050
Estuvo a cargo del gobernador Sáenz y el presidente del Consejo Económico y Social, Hugo González. La iniciativa, llamada “Salta 2050: Diálogos para construir el futuro”, busca la participación de todos los sectores de la sociedad.
Salta Hoy
18 / 05 / 2026
Durante la apertura, Sáenz destacó la importancia de pensar en el futuro de la provincia.
El plan se basa en el diálogo y el consenso para ser una política de Estado. Además, se enfocará en pilares como la minería sostenible y la economía del conocimiento.
La jornada se desarrolla durante toda la jornada en el Centro de Convenciones de Limache y tiene como eje central la elaboración de consensos sobre los principales desafíos económicos, sociales, culturales, ambientales y productivos de Salta en las próximas décadas.
Hugo González , presidente del Consejo Económico y Social de Salta, habló de la utopía de soñar con una Salta en el 2050.