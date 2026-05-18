Con la campaña mundialista ya se lograron concretar nueve adopciones de perritos
La Municipalidad de Salta lanzó una serie de figuritas del mundial con las imágenes de los perros albergados en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” con el fin de conseguirles un nuevo hogar. La iniciativa se desarrolla con amplio éxito.
Salta Hoy
18 / 05 / 2026
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Sobre la idea de las figuritas del mundial, Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, dijo esta estrategia no solo ha incrementado el interés en el centro, sino que también ha resultado en varias adopciones concretadas, subrayando la importancia de elegir adoptar en lugar de comprar.
Los interesados pueden buscar a sus animalitos de compañía en Avenida Gato y Mancha sin número, detrás de Villa Palacios.