“Sería bueno aumentar el consumo de plantas”

Ais será uno de los disertantes del ciclo de Diario El Tribuno “Hablemos de lo que viene, Comer en el Siglo XXI”.

El encuentro de desarrollará el miércoles 20 de mayo en el Centro de Convenciones desde las 10:30.

“Consumir más plantas es un gran mensaje sobre todo, para un país tan carnívoro como el nuestro”, indicó.

“Conocer más de las plantas que consumimos no solo es más efectivo para nuestra dieta y nuestra salud, sino también es más divertido”, expresó Ais.