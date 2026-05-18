Juicio por “Majo” Cabrera: Declaró el presunto autor y negó haber atropellado a la víctima

López no aceptó responder preguntas, y en primer lugar se refirió a la acusación por el homicidio de Cabrera. Habló sobre los incidentes previos y del hecho en concreto, y sostuvo que la víctima le pateó la puerta del conductor del vehículo que conducía, y que lo incitaba a pelear.

Señaló que la pareja de su hermana abrió la puerta, dialogó con Cabrera y que luego se retiraron. Negó haberla embestido y afirmó que su hermano se encontraba en otro automóvil estacionado detrás.

El imputado dijo que, al retirarse del lugar, vio a la víctima de pie por el retrovisor y que partieron los dos autos tratando de evitar los controles policiales.