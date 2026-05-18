Juicio por “Majo” Cabrera: Declaró el presunto autor y negó haber atropellado a la víctima
El miércoles 20 de mayo serán los alegatos en el juicio por el homicidio en Campo Quijano. Al reanudarse la audiencia de debate, prestó declaración el imputado Federico López, mientras que su hermano se abstuvo de hacerlo.
Salta Hoy
18 / 05 / 2026
López no aceptó responder preguntas, y en primer lugar se refirió a la acusación por el homicidio de Cabrera. Habló sobre los incidentes previos y del hecho en concreto, y sostuvo que la víctima le pateó la puerta del conductor del vehículo que conducía, y que lo incitaba a pelear.
Señaló que la pareja de su hermana abrió la puerta, dialogó con Cabrera y que luego se retiraron. Negó haberla embestido y afirmó que su hermano se encontraba en otro automóvil estacionado detrás.
El imputado dijo que, al retirarse del lugar, vio a la víctima de pie por el retrovisor y que partieron los dos autos tratando de evitar los controles policiales.