El fin de semana más de 700 conductores sancionados por incumplir las normativas viales

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Se controlaron 7682 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en distintas jurisdicciones.

Se detectaron 760 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Se realizaron 5822 test de alcoholemia; en este contexto, 84 conductores dieron positivo y fueron infraccionados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.