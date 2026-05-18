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Tragedia en la ruta 13: Choque frontal en el norte dejó cuatro víctimas fatales

Hay dos heridos graves. Dos camionetas chocaron de frente este domingo a las 17:00 en la ruta provincial 13, cerca de una curva peligrosa, en la zona de Pichanal.

Salta Hoy

18 / 05 / 2026

 

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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Cuatro personas fallecieron en el lugar del siniestro, entre la zona de Lomas de Olmedo y La Laguna Aguada, en el departamento de Orán.

Las víctimas tenían 45, 75 y 76 años. 

Un hombre de 35 años y un menor de 17, conductor de una de las camionetas, fueron trasladados en grave estado al Hospital de San Ramón de la Nueva Orán. 

Las pericias determinarán las causas del accidente. 

“La línea de la ruta permite establecer que el adolescente conducía la camioneta por su carril”, es lo que se evidencia con las fotografías de las pericias preliminares. 

En mayo, ya se registran diez muertes en accidentes de tránsito en la provincia, mientras que desde que comenzó el año suman 51 los fallecimientos. 

 

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