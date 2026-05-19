 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Ocho departamentos de Salta podrían perder el subsidio al gas por "zona fría"

El Gobierno nacional busca aprobar en Diputados una reforma para recortar el Régimen de Zonas Frías. De avanzar el proyecto, los departamentos salteños de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Capital perderán el descuento del 30% al 50% en sus facturas.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La medida, que también afectará a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras provincias, busca volver al esquema original previo a 2021.

De esta manera, solo mantendrán el beneficio los hogares vulnerables, beneficiarios de discapacidad, veteranos de Malvinas y familias del RENABAP.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO