Ocho departamentos de Salta podrían perder el subsidio al gas por "zona fría"
El Gobierno nacional busca aprobar en Diputados una reforma para recortar el Régimen de Zonas Frías. De avanzar el proyecto, los departamentos salteños de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Capital perderán el descuento del 30% al 50% en sus facturas.
Salta Hoy
19 / 05 / 2026
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La medida, que también afectará a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras provincias, busca volver al esquema original previo a 2021.
De esta manera, solo mantendrán el beneficio los hogares vulnerables, beneficiarios de discapacidad, veteranos de Malvinas y familias del RENABAP.