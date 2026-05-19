Escribanos asesoran gratuitamente

Como ocurre cada año, los asesoramientos se realizarán el tercer martes de cada mes, de mayo a noviembre, con la participación de escribanos voluntarios que brindarán orientación gratuita sobre distintas consultas notariales.

La escribana Soledad Martínez indicó que la campaña lleva varios años con gran éxito en Salta.

“Les pedimos que traigan toda la documentación del caso”, expresó.

La escribana comentó que las consultas de la comunidad son de lo más variada.

Las personas interesadas en el asesoramiento gratuito de los escribanos podrán solicitar su turno comunicándose al 4311-559 o vía WhatsApp: 387-6137822.