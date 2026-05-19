 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una camioneta pasó de largo y chocó en medio de la neblina

Esta mañana, minutos antes de las 7:00 ocurrió un accidente en la ruta de ingreso de transporte pesado a Salta, por Villa Floresta.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Un joven de 26 años perdió el control de su Peugeot Partner y chocó contra un paredón que solo tenía chapas. 

Se presume que la neblina fue un factor determinante, ya que no advirtió que tenía que girar y no pudo evitar este impacto. 

Afortunadamente, no hubo heridos entre los moradores de la casa. 

El conductor resultó ileso y dio negativo al test de alcoholemia, sin embargo la camioneta será retenida por falta de documentación. 

En la zona hubo desvíos y se recomienda transitar con precaución. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO