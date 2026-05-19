Una camioneta pasó de largo y chocó en medio de la neblina
Esta mañana, minutos antes de las 7:00 ocurrió un accidente en la ruta de ingreso de transporte pesado a Salta, por Villa Floresta.
Salta Hoy
19 / 05 / 2026
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Un joven de 26 años perdió el control de su Peugeot Partner y chocó contra un paredón que solo tenía chapas.
Se presume que la neblina fue un factor determinante, ya que no advirtió que tenía que girar y no pudo evitar este impacto.
Afortunadamente, no hubo heridos entre los moradores de la casa.
El conductor resultó ileso y dio negativo al test de alcoholemia, sin embargo la camioneta será retenida por falta de documentación.
En la zona hubo desvíos y se recomienda transitar con precaución.