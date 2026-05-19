Una camioneta pasó de largo y chocó en medio de la neblina

Un joven de 26 años perdió el control de su Peugeot Partner y chocó contra un paredón que solo tenía chapas.

Se presume que la neblina fue un factor determinante, ya que no advirtió que tenía que girar y no pudo evitar este impacto.

Afortunadamente, no hubo heridos entre los moradores de la casa.

El conductor resultó ileso y dio negativo al test de alcoholemia, sin embargo la camioneta será retenida por falta de documentación.

En la zona hubo desvíos y se recomienda transitar con precaución.



