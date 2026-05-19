Falleció el joven motociclista accidentado el sábado cerca de Seclantás

El accidente ocurrió el sábado pasado a las 7:00 de la mañana en la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de Seclantás.

Un joven de 23 años fue encontrado tirado al costado de su motocicleta.

Fue trasladado al hospital de Cachi y luego en vuelo sanitario al hospital San Bernardo.

A pesar de los esfuerzos médicos, falleció ayer a las 19 horas por las graves heridas sufridas en la cabeza.

Se supo que la víctima, Gean Luis Burgos de 23 años, no llevaba puesto el casco protector. Tenía residencia en Molinos donde era muy querido por los vecinos.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del fatal accidente.

En mayo, llegó a 11 la cifra de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia.

Este número es preocupante ya que en el mismo mes del año pasado, en 2025, hubo 13 víctimas.

En total, en lo que va de 2026, hay 52 víctimas fatales.