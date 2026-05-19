 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Falleció el joven motociclista accidentado el sábado cerca de Seclantás

Se elevaron a 11 las víctimas fatales en mayo.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El accidente ocurrió el sábado pasado a las 7:00 de la mañana en la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de Seclantás. 

Un joven de 23 años fue encontrado tirado al costado de su motocicleta. 

Fue trasladado al hospital de Cachi y luego en vuelo sanitario al hospital San Bernardo. 

A pesar de los esfuerzos médicos, falleció ayer a las 19 horas por las graves heridas sufridas en la cabeza. 

Se supo que la víctima, Gean Luis Burgos de 23 años, no llevaba puesto el casco protector. Tenía residencia en Molinos donde era muy querido por los vecinos. 

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del fatal accidente.

En mayo, llegó a 11 la cifra de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia. 

Este número es preocupante ya que en el mismo mes del año pasado, en 2025, hubo 13 víctimas. 

En total, en lo que va de 2026, hay 52 víctimas fatales. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO