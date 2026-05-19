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Preocupación por el crecimiento de cantidad casos de enfermedades venéreas

Diputados convocó a las autoridades del Ministerio de Salud y Educación para dialogar sobre las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

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En la mesa analizaron un nuevo desafío en redes sociales donde los jóvenes aceptan un peligroso reto de mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección.

Cabe recordar que en Argentina, los casos de sífilis aumentaron un 69% en cinco años, impulsados por tendencias en redes sociales que promueven el sexo sin protección. 

Expertos advierten sobre la falta de percepción de riesgo entre jóvenes y el impacto de los recortes en salud del Gobierno nacional.

Así lo dijo el diputado provincial Gastón Galíndez.

Expresó que “el reto “Elijo cuidarme” está creado por jóvenes y destinado a los jóvenes”.

El legislador remarcó la importancia de los cursos de capacitación destinados a los docentes en materia de educación sexual. 

 

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