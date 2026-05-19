 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La comuna cuenta con varios puntos de recolección de aceite usado

La firma santafesina DH-SH SRL, en convenio con la Municipalidad, lo recibe para el reciclaje.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Es una actividad preventiva para evitar que se tire aceite en las piletas de las cocinas o en las cloacas.

Antonella Druetta, responsable de Sustentabilidad de la firma mencionada habló con Radio Salta del objetivo de la firma del convenio con la comuna de Salta. 

Comentó que el aceite usado donado, es utilizado para generar biodiesel.

Indicó que los vecinos no deben filtrar el aceite.

“Les pedimos que -una vez frío- trasvasen el aceite a un envase plástico y lo dejen en algunos de los puntos verdes”, expresó.

Para conocer los puntos verdes para dejar el aceite usado se debe visitar la web www.dhsh.com.ar 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO