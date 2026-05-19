La comuna cuenta con varios puntos de recolección de aceite usado

Es una actividad preventiva para evitar que se tire aceite en las piletas de las cocinas o en las cloacas.

Antonella Druetta, responsable de Sustentabilidad de la firma mencionada habló con Radio Salta del objetivo de la firma del convenio con la comuna de Salta.

Comentó que el aceite usado donado, es utilizado para generar biodiesel.

Indicó que los vecinos no deben filtrar el aceite.

“Les pedimos que -una vez frío- trasvasen el aceite a un envase plástico y lo dejen en algunos de los puntos verdes”, expresó.

Para conocer los puntos verdes para dejar el aceite usado se debe visitar la web www.dhsh.com.ar