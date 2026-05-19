PJ: Quieren saber el destino del 500 millones de pesos

Además pidió una auditoría para conocer el destino de cifras millonarias aportadas por las afiliados y por el gobierno nacional y provincial tras las últimas elecciones.

“Ninguna de las intervenciones hizo lo que tenía que hacer y era llamar a elecciones”, dijo Romeo Medina.

“Creo sinceramente que se usó al partido como un sello de goma”, manifestó.

“Queremos saber el destino de 500 millones de pesos y quien se gastó la plata”, expresó el legislador.