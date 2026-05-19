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PJ: Quieren saber el destino del 500 millones de pesos

El diputado provincial Raúl Romeo Medina denunció públicamente la utilización política del Partido Justicialista salteño por parte de las sucesivas intervenciones.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

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Además pidió una auditoría para conocer el destino de cifras millonarias aportadas por las afiliados y por el gobierno nacional y provincial tras las últimas elecciones.

“Ninguna de las intervenciones hizo lo que tenía que hacer y era llamar a elecciones”, dijo Romeo Medina.

“Creo sinceramente que se usó al partido como un sello de goma”, manifestó.

“Queremos saber el destino de 500 millones de pesos y quien se gastó la plata”, expresó el legislador.

 

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