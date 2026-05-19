Esteban: “Estamos sorprendidos por la denuncia de abuso contra el diputado Lara Gross”

La víctima relató que tras el abuso el entonces intendente le advirtió que debía guardar silencio.

El 10 de abril último, en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Orán, un joven que fue funcionario municipal durante la gestión como intendente del diputado provincial Marcelo Lara Gross lo acusó formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho ocurrió en diciembre de 2018, en la casa del entonces intendente, en la ciudad de Orán donde la víctima supuestamente fue drogada y abusada.

El legislador Juan José Esteban dijo que aún “no llegó ningún escrito sobre la denuncia" y expresó su sorpresa por la misma.

“Es importante que el diputado de el descargo pertinente”, aclaró.

A su turno el diputado German Rallé “pidió a sus pares actuar con objetividad” sobre la denuncia del joven.

Recordó el caso de Kuldeep Singh, intendente de Rosario de la Frontera, quien enfrentó múltiples denuncias. Las acusaciones más graves ocurrieron cuando se desempeñaba como diputado provincial y fue imputado por un asalto comando en 2018, aunque posteriormente recibió el sobreseimiento judicial.