Gran temor de los empresarios turísticos de la Ciudad

Las modificaciones impulsadas eliminan el rol activo del municipio, generando temores sobre la sostenibilidad económica de la actividad.

“La Nueva Carta Orgánica no lo dice expresamente, pero no queremos grises en esto” dijo esta mañana por Radio Salta, el empresario Mariano García Caínzo, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Salta.

