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Gran temor de los empresarios turísticos de la Ciudad

La reforma de la Carta Orgánica Municipal en Salta Capital, intentaría limitar la intervención del Estado en la promoción turística. Por ello, la reforma del artículo 91, tiene en estado de alerta a los empresarios del sector. 

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

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Las modificaciones impulsadas eliminan el rol activo del municipio, generando temores sobre la sostenibilidad económica de la actividad.

“La Nueva Carta Orgánica no lo dice expresamente, pero no queremos grises  en esto” dijo esta mañana por Radio Salta, el empresario Mariano García Caínzo, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Salta.
 

 

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