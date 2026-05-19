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Una serie de cortes en el suministro de luz afectó al Hospital Público Materno Infantil

Un problema técnico generó una falla en el tablero principal del establecimiento.

Salta Hoy

19 / 05 / 2026

 

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Como resultado, algunos sectores del edificio experimentaron interrupciones eléctricas. 

Sin embargo, el grupo electrógeno se activó rápidamente y mantuvo los servicios médicos críticos operativos. 

El hospital aseguró que no hay riesgo para la salud de los pacientes. 

El equipo técnico trabaja para restablecer el suministro habitual lo antes posible.

 

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