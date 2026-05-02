Central Norte visita a Defensores de Belgrano en medio de cambios y urgencias

Central Norte afrontará este sábado una parada exigente cuando visite a Defensores de Belgrano en el barrio de Núñez, por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional. El conjunto salteño llega golpeado por los resultados y en medio de un cambio de conducción técnica.

Tras la renuncia de Adrián Bastía luego de la derrota ante Ciudad de Bolívar, la dirigencia acordó la llegada de Mario Sciacqua, quien ya se sumó al plantel y comenzó a tener contacto con los jugadores. Mientras tanto, no se descartaba que Normand Juárez dirija de manera provisional en este compromiso.

El presente deportivo del “cuervo” es complejo: apenas logró dos victorias en once fechas y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla, en zona de descenso. La falta de regularidad y de contundencia ofensiva han sido factores determinantes en una campaña que aún no logra despegar.

Con este panorama, el principal objetivo del plantel será revertir la situación y comenzar a sumar puntos tanto de local como de visitante. La búsqueda pasa por encontrar una identidad de juego más sólida que permita salir de los últimos puestos y recuperar confianza en una competencia exigente.

Por su parte, Defensores de Belgrano también atraviesa un momento irregular. Si bien se mantiene dentro de los puestos de clasificación, llega tras dos derrotas consecutivas