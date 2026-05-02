El PJ salteño irá a internas el 25 de octubre y se posiciona como oposición a Milei

El Partido Justicialista de Salta realizará elecciones internas el próximo 25 de octubre, en el marco del proceso de normalización impulsado por el Consejo Nacional del partido. Así lo confirmó el interventor Pablo Kosiner, quien además fijó una definición política central: el espacio deberá asumir un rol opositor frente al gobierno de Javier Milei.

Kosiner explicó que el cronograma fue presentado al inicio de la intervención y luego avalado por las autoridades nacionales, que también resolvieron replicar un esquema similar en otras provincias. “Desde el primer día dijimos que íbamos a avanzar en este proceso de normalización y lo estamos cumpliendo”, señaló el dirigente en declaraciones radiales.

Más allá del aspecto organizativo, el interventor remarcó que la identidad política será un eje clave en la interna. En ese sentido, sostuvo que quienes busquen conducir el partido deberán enmarcarse en una postura opositora, descartando cualquier tipo de acuerdo con sectores libertarios tanto a nivel provincial como nacional.

El proceso se desarrollará con participación exclusiva de afiliados al PJ que cumplan con los requisitos de la carta orgánica. En ese contexto, se prevé una campaña de afiliación y actualización de padrones, ante la caída en el número de inscriptos, que actualmente ronda entre los 91 mil y 92 mil, por debajo de registros de años anteriores.

Kosiner también planteó la necesidad de fortalecer la vida interna del partido mediante mecanismos democráticos para la selección de candidatos, en contraposición a acuerdos de cúpula.